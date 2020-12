Actrice Naomi Ackie gaat de hoofdrol spelen in I Wanna Dance With Somebody, de filmbiografie over Whitney Houston. De release van de film staat gepland voor het najaar van 2022, meldt The Hollywood Reporter dinsdag.

Het is de grootste rol voor de 28-jarige actrice tot nu toe. Eerder speelde ze in Star Wars: The Rise of Skywalker en de Netflix-serie The End of the F***ing World.

Volgens regisseur Stella Meghie (Jean of the Joneses) is er lang gezocht naar een geschikte actrice voor de hoofdrol in de film. "Naomi verraste ons bij elke screentest. Ik werd geëmotioneerd door haar talent om Houston op het podium tot leven te brengen en tegelijkertijd haar menselijkheid te geven."

Houston brak in 1985 door en scoorde wereldhits met How Will I Know, I Will Always Love You en Saving All My Love For You. De Amerikaanse zangeres werd een van de bestverkopende artiesten wereldwijd en won zes Grammy's. Ze stierf in 2012 op 48-jarige leeftijd. Mogelijk kreeg ze een hartaanval door gezondheidsproblemen en het gebruik van drugs.

Houstons familie gaf dit jaar toestemming voor een film over haar leven. Zij zullen via producent Pat Houston betrokken zijn bij de ontwikkeling van de filmbiografie.

I Wanna Dance With Somebody, een verwijzing naar een van haar hits, wordt geregisseerd door Meghie en is geschreven door Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody). In de film zullen veel van Houstons hits voorbijkomen.