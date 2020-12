Gijs Blom las tientallen boeken en bekeek propagandafilms om zich voor te bereiden op zijn rol in De Slag om de Schelde. Daarin speelt hij een soldaat die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan Duitse zijde vecht. Hij hing zelfs zijn muur vol met NSB-propaganda, vertelt de acteur dinsdag aan het AD.

"Mijn achtergrondverhaal, memo's met aantekeningen, foto's van soldaten en zelfs liedteksten van de NSB, ik hing het allemaal aan de muur van mijn slaapkamer", aldus Blom, die eerder in Sonny Boy, Kankerlijers en de Netflix-serie Letter for the King (de boekverfilming van De brief voor de koning) speelde. "Dat had de AIVD niet moeten zien", zegt hij lachend. "En ook goed dat in die tijd weinig mensen op bezoek kwamen."

De 23-jarige Blom, die volgend jaar hoopt af te studeren aan de Amsterdamse Toneelschool, is blij met zijn personage Marinus. "Je ziet hem nooit een vluchtactie ondernemen en in een geallieerd kamp terechtkomen. Het is een einzelgänger, altijd geweest ook, die gevangenzit. Tegen de tijd dat hij beseft dat hij een foute keus heeft gemaakt, is het te laat."

De acteur heeft weinig tekst in de film en moet veel duidelijk maken met zijn gezichtsuitdrukkingen. "Ik bedacht er een heel achtergrondverhaal bij om me goed in zijn positie te kunnen verplaatsen. Hij komt uit een arm gezin, had nooit wat te vertellen. Je begrijpt ergens wel dat zo'n jongen zich aansluit bij de NSB. Eindelijk iets om echt trots op te zijn, denkt hij."

Op de avond dat De Slag om de Schelde in première ging, werd aangekondigd dat Nederland voor vijf weken in lockdown gaat en bioscopen daarom de deuren moeten sluiten. Maandagavond werd de film in dertig bioscoopzalen vertoond. "Zodra het weer mag, is onze film sowieso te zien", aldus Blom.