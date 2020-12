De release van Wonder Woman 1984 in Nederland wordt uitgesteld tot na de lockdown. De film met actrice Gal Gadot in de hoofdrol is vanaf 20 januari in de bioscoop te zien, meldt Warner Bros. Nederland.

Wonder Woman 1984 was de grootste niet-Nederlandse release in de komende weken en zou eigenlijk vanaf 17 december in de bioscopen te zien zijn. Ook de oorlogsfilm De Slag om de Schelde, de K3-film Dans van de Farao en Misfit 3 worden pas na de lockdown uitgebracht.

Gadot keert in het vervolg terug als superheldin Wonder Woman. Patty Jenkins was opnieuw verantwoordelijk voor de regie. Ook is er een bijrol voor Doutzen Kroes.

Eerder maakten bioscoopketens Pathé en Vue bekend de film waarschijnlijk niet te gaan vertonen. Volgens Pathé heeft distributeur Warner Bros. de zakelijke voorwaarden eenzijdig aangepast.

Daardoor is er nu "geen overeenstemming over de vertoningsvoorwaarden". Beide ketens lieten weten hierover te onderhandelen met Warner Bros. De film is wel te zien in de negentien zalen van Kinepolis.

Nederland zou een van de eerste landen zijn waar Wonder Woman 1984 te zien is.