Tjitske Reidinga hoopt met de nieuwe komische dramaserie De K van Karlijn, waarin ze zelf de hoofdrol speelt, meer bewustwording te creëren over borstkanker bij jonge vrouwen.

"Ik hoop dat er met deze serie bewustzijn ontstaat over dat borstkanker ook voorkomt bij jonge vrouwen. Ook al is het een lastige tijd nu en blijf je liever weg bij de dokter, het is echt belangrijk om meteen naar de huisarts te gaan als iets niet goed voelt. Dan voel je je maar even een zeikwijf."

Voor Reidinga is De K van Karlijn een serie over een gewone Nederlandse vrouw die in een bloemenwinkel werkt, een kind heeft en dan onverwacht heel ziek wordt. "Iemand met wie veel mensen zich kunnen identificeren", aldus Reidinga. "Ze probeert te overleven door grapjes te maken en te relativeren."

Ze vindt Karlijn, van alle rollen die ze de afgelopen jaren heeft gespeeld, het meest op zichzelf lijken. "Ik denk dat ik een actrice ben die van nature een soort relativering en nuchterheid heeft. Ik probeer het altijd zo echt en realistisch mogelijk te maken. Dan kom je natuurlijk behoorlijk dicht bij jezelf."

'Geen comedy over kanker'

Hoewel De K van Karlijn door de makers wordt omschreven als een komische dramaserie, kan Reidinga zich daar niet helemaal in vinden. "Ik ben het niet helemaal eens met de comedyinsteek. De makers wilden volgens mij graag een soort lichtheid creëren omdat ze anders bang zijn dat mensen denken: oh god, het gaat over borstkanker, ik ga lekker The Masked Singer kijken. Er komen ook zeker luchtige en grappige momenten in voor. Maar het is absoluut geen comedy over kanker, dat zou echt afschuwelijk zijn."

Wel vindt de actrice het jammer dat je over veel onderwerpen tegenwoordig geen grappen meer kunt maken. "Ik denk dat het heel menselijk en logisch is dat humor in zo'n zwaar proces juist een beetje lucht kan geven. Dat is ook zo belangrijk: dat je kan blijven lachen, hoe erg een situatie ook is. Ik hoop dat vrouwen die dit hebben meegemaakt de serie als een soort lucht zien."

Naast Reidinga hebben ook Fockeline Ouwerkerk en Ali Ben Horsting hoofdrollen in de serie. De K van Karlijn is vanaf woensdag 6 januari wekelijks om 20.30 uur te zien bij Net5.