Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide weten welke titels binnenkort verdwijnen.

Oscar-winnaars The Revenant, Birdman en The Big Short verdwijnen deze week van Netflix, net als haaienthriller The Meg. Ook de horrorcomedy Prooi van Dick Maas is binnenkort niet meer te zien. Bekijk hieronder alle wijzigingen.

14 december:

Brian Banks

Girl

Journal 64

This Was Tomorrow

The Square

17 december:

Pee-wee's Playhouse

Pee-wee's Playhouse: Christmas Special



18 december:

The Meg

Teen Titans GO! To the Movies



19 december:

Doctor Foster

The Other Guys

Realms

20 december:

Aloha

Alvin and the Chipmunks: The Road Trip

A Cure for Wellness

The Big Short

Birdman

Prooi

The Revenant

True Story

27 december:

Towies

30 december:

The Big Bang Theory

Conan Without Borders

The Fresh Prince of Bel-Air

31 december:

Gossip Girl

Grand Hotel

The Guilt

How I Met Your Mother

Sons of Anarchy