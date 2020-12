Regisseur Norbert ter Hall gaat dit seizoen een aflevering van de Duitse hitserie Tatort maken, meldt ANP zondag. Ter Hall is de eerste Nederlandse regisseur in lange tijd die deze eer te beurt valt. Hij is momenteel in Berlijn voor de opnames van de aflevering, die medio 2021 op televisie te zien zal zijn.

Die Dritte Haut, zoals de anderhalf uur durende aflevering heet, gaat over een moord die zich afspeelt in de competitieve Berlijnse huizenmarkt. Het is een van de afleveringen van de langlopende reeks die dit seizoen in de Duitse hoofdstad worden gedraaid. Ook de Nederlandse cameraman Richard Van Oosterhout, die met Ter Hall diverse series en films maakte, zit momenteel in Berlijn voor de opnames van de aflevering.

Voor de 54-jarige regisseur is het de eerste maal dat hij een productie draait in het buitenland. "Het gebeurt maar zeer zelden dat Nederlanders worden gevraagd", stelt hij met trots. "Chiem van Houweninge heeft in de jaren tachtig in de serie gespeeld en een paar afleveringen geschreven. En Ben Verbong maakte een jaar of vijftien terug een Tatort."

Ter Hall kwam in contact met de producent van Tatort omdat deze erover nadenkt een Duitse versie te produceren van de Nederlandse dramaserie A'dam - E.V.A., die Ter Hall met scenarist Robert Alberdingk Thijm maakte.

De regisseur noemt het "een zeer grote eer om gevraagd te worden, zeker in dit jubileumjaar". Tatort bestaat vijftig jaar, een mijlpaal waar de Duitse zender Das Erste groots mee uitpakte. "De serie is een fenomeen, afleveringen worden nog steeds door zeker zes, zeven miljoen mensen bekeken. Voordat corona uitbrak, waren er zelfs wekelijke Tatort-events in Berlijnse kroegen."

Ter Hall maakte recent in Nederland de speelfilms De belofte van Pisa en Mi vida, die dit najaar allebei meerdere Gouden Kalveren in de wacht sleepten.