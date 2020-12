De psychologische thriller Instinct, geregisseerd door Halina Reijn, heeft de Discovery Award voor het beste Europese speelfilmdebuut niet gewonnen. De prijs ging naar de Italiaanse regisseur Carlo Sironi voor de film Sole.

"Wij knallen uit elkaar van trots en bizarre dankbaarheid", schreef Reijn in oktober in een reactie op haar nominatie.

In Instinct speelt Carice van Houten een psychiater die aan een nieuwe baan begint in een tbs-kliniek en intussen niets over haar verleden los wil laten. Ze onderzoekt een geslepen patiënt, gespeeld door Marwan Kenzari, die probeert om een machtsspelletje in gang te zetten.

De thriller kreeg in 2019 een wereldpremière op het Zwitserse Locarno Film Festival en werd daarna nog voor uiteenlopende andere festivals geselecteerd. Van Houten en Kenzari kregen onlangs beiden een Gouden Kalf-nominatie voor hun rollen. Ook het scenario van Instinct maakte kans op die prijs.