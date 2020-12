De psychologische thriller Instinct, geregisseerd door Halina Reijn, heeft de Discovery Award voor het beste Europese speelfilmdebuut niet gewonnen. De prijs ging naar de Italiaanse regisseur Carlo Sironi voor de film Sole.

"Wij knallen uit elkaar van trots en bizarre dankbaarheid", schreef Reijn in oktober in een reactie op haar nominatie.

In Instinct speelt Carice van Houten een psychiater die aan een nieuwe baan begint in een tbs-kliniek en intussen niets over haar verleden los wil laten. Ze onderzoekt een geslepen patiënt, gespeeld door Marwan Kenzari, die probeert om een machtsspelletje in gang te zetten.

De thriller kreeg in 2019 een wereldpremière op het Zwitserse Locarno Film Festival en werd daarna nog voor uiteenlopende andere festivals geselecteerd. Van Houten en Kenzari kregen onlangs beiden een Gouden Kalf-nominatie voor hun rollen. Ook het scenario van Instinct maakte kans op die prijs.

Another Round (Druk) wint prijs voor beste Europese film

De film Another Round (Druk), een Nederlandse coproductie met Denemarken en Zweden, is gekozen tot beste Europese film van 2020. Dat werd bekendgemaakt tijdens de 33ste uitreiking van de Europese filmprijzen. Regisseur Thomas Vinterberg sleepte ook de prijs voor beste Europese regisseur in de wacht.

Samen met Tobias Lindholm kreeg Vinterberg ook de prijs voor beste Europese scenario. Mads Mikkelsen werd gekozen tot beste Europese acteur vanwege zijn rol in de film. Paula Beer werd uitgeroepen tot beste Europese actrice voor haar rol in Undine.

Berlin Alexanderplatz, een Nederlandse samenwerking met Duitse producenten, was ook genomineerd voor beste Europese film. De productie sleepte wel de award voor beste filmmuziek binnen.