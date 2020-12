Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week zien we onder meer een zinderend spannende Japanse thrillerserie en twee nieuwe grote Netflix Original-films.

Series

Alice in Borderland (seizoen 1)

In de Japanse thrillerserie Alice in Borderland belandt Kuzuryu (Tsuyoshi Abe), een gameverslaafde nietsnut, opeens in een parallelle versie van Tokio. Samen met twee van zijn vrienden moet hij vechten voor zijn leven in een reeks zeer sadistische spellen.

El Desorden Que Dejas (seizoen 1)

Netflix staat al vol met Spaanse topseries, en het aanbod wordt deze week weer aangevuld. El Desorden Que Dejas (The Mess You Leave Behind) draait om een docente die nieuw is op een middelbare school. Ze wordt achtervolgd door een verdachte dood van een paar weken daarvoor en nu moet ze zelfs vrezen voor haar eigen leven.

122 Bekijk hier de trailer van The Mess You Leave Behind

Archer (seizoen 11)

De karakteristieke animatie-actiecomedy Archer, over de gelijknamige superspion, is alweer toe aan zijn elfde seizoen. De nieuwe reeks begint met Archer die wakker wordt uit zijn coma. Het is inmiddels drie jaar later, dus er is veel veranderd in de wereld.

The Expanding Universe of Ashley Garcia (kerstspecial)

We nemen deze week afscheid van The Expanding Universe of Ashley Garcia, onder meer gemaakt door Mario Lopez. De comedyserie, over een vijftienjarig wonderkind, kreeg maar één seizoen. De kerstspecial die nu online staat dient als einde.

The Big Show Show (kerstspecial)

Ook The Big Show Show hield het maar een seizoen vol. De sitcom, met worstelaar Big Show in de hoofdrol, kreeg net als The Expanding Universe of Ashley Garcia een speciale kerstaflevering om de serie mee af te sluiten.

Mr. Iglesias (deel 3)

Voor wie 'm nog niet kent: in deze serie speelt de bekende comedian Gabriel 'Fluffy' Iglesias een docent die herstellende is van een alcoholverslaving. Hij geeft geschiedenisles aan hoogbegaafde leerlingen, en probeert ze het beste uit zichzelf te laten halen.

RuPaul's Drag Race: All Stars (seizoen 5)

In de All Stars-seizoenen van dragqueencompetitie RuPaul's Drag Race krijgen favoriete kandidaten uit de reguliere seizoenen een tweede kans. Het vijfde seizoen, afgelopen zomer in Amerika uitgezonden, staat nu op Netflix.

Films

The Prom

Een groepje hilarisch zelfingenomen theatersterren racet naar een klein stadje in Indiana. Ze willen de prom van een lesbische scholiere redden: die mag van het schoolhoofd niet met haar vriendin naar het eindfeest komen. The Prom is gebaseerd op de gelijknamige musical en heeft een cast met onder anderen Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman en Kerry Washington.

172 Bekijk hier de trailer van The Prom

De Familie Claus

Nederlandse kerstfilm over Jules Claus (Mo Bakker), een jongen die vorig jaar zijn vader verloor. Hij heeft helemaal geen zin in al dat kerstgedoe rond de feestdagen. Zijn moeder werkt veel en dus gaat Jules graag op bezoek in de speelgoedwinkel van zijn opa, die niemand minder dan de kerstman blijkt te zijn.

Bekijk ook onze lijst met de tien beste kerstfilms op Netflix voor meer kijktips rond de feestdagen.

Lucia de B.

Verpleegkundige Lucia de Berk wordt aangezien voor een kille seriemoordenaar en veroordeeld tot levenslang. Zelf houdt ze vol onschuldig te zijn. Pas na bijna zeven jaar krijgt ze alsnog gelijk van de rechtbank. De film is uiteraard gebaseerd op de echte zaak. Ariana Schutler speelt Lucia. Verder zijn er rollen voor Barry Atsma, Fedja van Huêt en Marwan Kenzari.

Soof

Soof (Lies Visschedijk) is een klaar met haar huidige leven. Haar cateringbedrijf gaat moeilijk en haar drie kinderen en man Kasper (Fedja Huêt) houden weinig rekening met haar. Dan ontmoet Sophie choreograaf Jim (Dan Karaty) en staat haar leven op zijn kop.

Dallas Buyers Club

Ron Woodroof, gespeeld door Matthew McConaughey, leidt een losbandig leven. Na een ziekenhuisbezoek krijgt hij een aidsdiagnose, en hoort hij dat hij nog maar een maand te leven heeft. Hij maakt zich enorm kwaad, maar weet zijn woede om te zetten in een keiharde strijd tegen de Amerikaanse farmaceutische industrie.

Trailer: Dallas Buyers Club

The Place Beyond the Pines

Crimethriller over professioneel motorrijder Luke (Ryan Gosling) die banken gaat beroven om geld te verdienen voor zijn vrouw en pasgeboren kind. Hij raakt verwikkeld in een gewelddadige confrontatie met een jonge politieagent (Bradley Cooper). Het heeft verstrekkende gevolgen en Lukes verleden komt zoon Jason uiteindelijk duur te staan.

Two Night Stand

Romcom met Analeigh Tipton en Miles Teller. Hun personages Megan en Alec beleven een rampzalige onenightstand. Als ze wakker worden raast er een sneeuwstorm door de stad. Nu moeten ze opeens noodgedwongen samen tijd doorbrengen, met alle gevolgen van dien.

The Mule

Clint Eastwood regisseert zichzelf in crimethriller The Mule. Hierin speelt hij een negentigjarige Koreaveteraan met geldproblemen. Hij accepteert een aanbod om 'iets' te vervoeren, maar komt er later achter dat hij een pakezel voor het Mexicaanse kartel aan het worden is. Alsof dat niet erg genoeg is, komt DEA-agent Colin Bates (Bradley Cooper) steeds dichterbij.

139 Bekijk hier de trailer van The Mule

Documentaires

Giving Voice

In de documentaire Giving Voice volgen we zes ambitieuze studentenacteurs. Ze doen auditie voor een befaamde competitie rond de monologen van toneelschrijver August Wilson (Fences). Fences-acteurs Denzel Washington en Viola Davis zien we ook nog even terug.

The Surgeon's Cut

In The Surgeon's Cut vertellen vier vooraanstaande chirurgen over hun leven en werk. Elke aflevering - het zijn er vier - schetst een intiem en onthullend portret van deze levensredders.

Room 2806: The Accusation

In de nieuwe true-crimedocumentaireserie Room 2806: The Accusation wordt de bekende aanrandingszaak gevolgd waarbij de Franse politicus Dominique Strauss-Kahn in 2011, op het hoogtepunt van zijn carrière, betrokken raakte.

Benieuwd wat je de komende tijd nog kunt verwachten? Dit zijn de nieuwe Netflix-releases van december.