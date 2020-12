Tom Holkenborg, beter bekend als dj Junkie XL, heeft de muziek van de nieuwe spionagethriller The 355 gemaakt, zo vertelt de Nederlandse componist vrijdag aan Variety.

Holkenborg is voor de muziek gevraagd door de Britse filmproducent Simon Kinberg, die de film van Universal regisseert. "The 355 is een heel leuke film om aan te werken", aldus Holkenberg. "Een echte thriller met een ongelooflijke cast waarmee we kunnen gaan scoren."

De cast bestaat onder anderen uit Jessica Chastain, die een hoofdrol had in Zero Dark Thirty. Ook Lupita Nyong'o, bekend uit onder meer de laatste drie Star Wars-films en Black Panther, heeft een rol in The 355.

"Het was mijn taak om muziek te maken waarop deze geweldige acteurs konden schitteren", stelt Holkenborg, die ook al de muziek maakte bij Brimstone en Kingdom of Heaven. "Ik ben erg dankbaar om met Simon Kinberg te kunnen werken. Ik kan niet wachten tot fans de kans krijgen om de film te bekijken."

De première van The 355 staat gepland voor 15 januari.