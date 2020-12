De Zuid-Koreaanse filmregisseur Kim Ki-duk is vrijdag overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt The Korean Herald.

Kim (59) was een van de bekendste hedendaagse Aziatische filmmakers en kreeg internationale bekendheid met zijn film Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring (2003).

Hij kreeg vele internationale filmprijzen voor zijn werk, waaronder een Zilveren Leeuw voor Bin-Jip (2004) en een Gouden Leeuw voor Pietà (2012) op het filmfestival van Venetië. Zijn documentaire Arirang (2011) werd in Cannes bekroond met de Prix Un Certain Regard.

Kim overleed in een ziekenhuis in Letland. Hij was van plan zich daar te vestigen.

In 2017 en 2018 werd hij door diverse Zuid-Koreaanse actrices beschuldigd van seksueel wangedrag en mishandeling en werd hij het middelpunt van een van de grootste Zuid-Koreaanse #metoo-schandalen.

Kim klaagde de actrices en nieuwsomroep MBC aan voor 1 miljard won (zo'n 750.000 euro) wegens laster, maar verloor deze zaak in oktober van dit jaar.