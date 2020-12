André Dongelmans maakt binnenkort zijn regiedebuut. De acteur, die bekend werd door zijn rol in de hitserie De Luizenmoeder, gaat de korte film De dansende man maken.

De productie maakt deel uit van De Ontmoeting, een financieringstraject dat nieuwe makers de kans biedt een eerste film te maken. In totaal zijn er negen regisseurs uitgekozen. Onder de andere nieuwe makers bevindt zich ook actrice Ayla Satijn, bekend van de serie Anne+.

De Ontmoeting werd in 2015 in het leven geroepen en wordt ondersteund door het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en het Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten. Het is, na het verdwijnen van het succesvolle NTR-traject KORT!, nog een van de weinige projecten voor jonge makers om een film te kunnen maken met een gegarandeerd platform.

De producties van De Ontmoeting 2021 zullen in première gaan op het Nederlands Film Festival in Utrecht. "Het recordaantal inzendingen bevestigt de grote behoefte van makers aan ons traject", aldus projectleider Sacha Gertsik. In totaal meldden zich bijna honderd nieuwe makers.