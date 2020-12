De familie Kardashian-Jenner, die eerder bekendmaakte te stoppen met hun realityreeks Keeping Up With the Kardashians, gaat een meerjarige samenwerking met Disney aan. De mediagigant maakt vrijdag bekend dat er vanaf eind 2021 nieuwe projecten met de familie te verwachten zijn. Daarnaast zijn er uiteenlopende andere titels aangekondigd, voor zowel de bioscoop als streamingplatforms.

Of de familie ook in een nieuwe realityserie zal verschijnen, is nog onbekend. Veel informatie wordt er nog niet vrijgegeven over de nieuwe samenwerking. Wel is bekend dat projecten van de Kardashians wereldwijd via een nieuw platform van Disney te zien zullen zijn. In de Verenigde Staten zullen de producties te zien zijn via Hulu.

De aangekondigde dienst van Disney gaat Star heten. Het nieuwe streamingplatform moet een plek worden waar titels van ABC, FX en 20th Century Fox te zien zullen zijn. In Europa wordt het merk, dat vanaf 23 februari wordt uitgerold, onderdeel van Disney+. Een uitbreiding moet 9 euro per maand gaan kosten.

Mediagigant pakt uit op eigen platforms

Tijdens een speciale dag voor investeerders kwam Disney met uiteenlopende aankondigingen, waaronder een nieuwe Star Wars-film onder regie van Patty Jenkins. De mediagigant, die eigenaar is van verschillende grote mediabedrijven, blijft de komende jaren veel inzetten op uitbreiding via titels die al binnen zijn eigendom liggen.

Zo krijgt Toy Story-figuur Buzz Lightyear in 2022 een eigen bioscoopfilm en werd Sister Act 3 aangekondigd voor Disney+, met opnieuw een hoofdrol voor Whoopi Goldberg. De musicalfilm Enchanted krijgt daarnaast een vervolg, dat exclusief op Disney+ zal verschijnen. Ook de grondeekhoorns Knabbel en Babbel krijgen hun eigen animatiefilm op het streamingplatform.

Intussen is de productie voor de vijfde Indiana Jones-film gestart. Daar werden al jaren plannen over gemaakt. Harrison Ford had eerder al toegezegd de titelrol op zich te gaan nemen. De eerder aangekondigde liveactionfilm Pinocchio, met Tom Hanks als Gepetto, krijgt geen bioscooppremière meer, maar gaat in plaats daarvan direct naar Disney+. De bioscooppremière van de Marvel-film Black Widow is verder opgeschoven naar 7 mei 2021.

De volgende animatiefilms krijgen spin-offseries op Disney+ Big Hero 6

Cars

Ice Age

The Princess and the Frog

Up

Vaiana

Zootopia

Ook nieuwe verhalen van Disney en Pixar

Pixar komt daarnaast voor het eerst met een eigen originele animatieserie: Win or Lose. De reeks, die vanaf 2023 te zien moet zijn, gaat over de jeugdspelers van een softbalteam en concentreert zich iedere aflevering op een ander personage.

De animatiestudio, die op 25 december de nieuwe film Soul in première ziet gaan op Disney+, werkt daarnaast nog aan een nieuwe animatiecomedy. Turning Red, geregisseerd door Oscar-winnaar Dee Shi (Bao) gaat over een sukkelig meisje dat in een rode panda verandert wanneer ze zich te veel opwindt. Eerder werd al bekendgemaakt dat Pixar ook werkt aan de film Luca, die in de zomer van 2021 moet verschijnen.

Disney komt als studio zelf nog met de eerder aangekondigde animatiefilm Raya and the Last Dragon. Die titel verschijnt op 5 maart in de bioscoop en tegelijkertijd via Premier Access op Disney+. Dat laatste gebeurde eerder dit jaar ook met Mulan, dat via die weg een vroege streamingpremière kreeg tegen een betaling van 22 euro. Ook moet er in 2022 een nieuwe sciencefictionanimatieserie verschijnen, met de naam Iwájú.