Walt Disney heeft donderdag een nieuwe Star Wars-film aangekondigd die voor de kerst van 2023 zal uitkomen. De film met de naam Rogue Squadron zal worden geregisseerd door Patty Jenkins, vooral bekend als de regisseur van de film Wonder Woman.

Jenkins zal de eerste vrouw zijn die een Star Wars-film regisseert.

Jenkins plaatste op Twitter direct een video waarin ze een Star Wars-starfighterhelm droeg en naar een X-wing (een ruimteschip) marcheerde. Ze vertelde dat haar vader, die luchtmachtpiloot was, haar heeft geïnspireerd de film te maken. "Toen hij zijn leven verloor in dienst van dit land, wekte het een verlangen in mij op om al die tragedie en opwinding op een dag om te zetten in het maken van de beste gevechtspilootfilms aller tijden."

De film speelt zich af in "een toekomstig tijdperk van het sterrenstelsel. Dit verhaal zal een nieuwe generatie starfighterpiloten introduceren", vertelde Lucasfilm-president Kathleen Kennedy tijdens de beleggersdag van Disney.

Eerder op de dag werd beleggers al verteld dat het concern fiks meer series op zijn streamingdienst wil uitbrengen die zijn gebaseerd op zijn Marvel- en Star Wars-filmreeksen.

Van beide franchises moeten de komende jaren tien nieuwe series verschijnen op het videoplatform Disney+, waarmee het entertainmentconcern een jaar geleden de aanval opende op marktleider Netflix.