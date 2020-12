Jessica Simpson gaat voor streamingdienst Amazon een serie en een documentaire over haar leven maken, meldt de zangeres woensdag op Instagram.

De fictieve serie zal gaan over de twintigerjaren van Simpson. De documentairereeks wordt gebaseerd op de memoires Open Book, die de zangeres begin dit jaar uitbracht. Het is nog niet bekend wanneer de programma's verschijnen.

Simpson laat in reactie op het nieuws weten een groot fan van televisie te zijn. De zangeres hoopt via dit medium haar via Open Book ingezette missie om anderen te inspireren voort te zetten.

In Open Book vertelt Simpson openhartig over onder meer over haar alcohol- en pillenverslaving, die volgens haar het gevolg waren van seksueel misbruik in haar jeugd. De veertigjarige zangeres brak eind jaren negentig door met het nummer I Wanna Love You Forever. Ze werd bij het grote publiek vooral bekend door de realityshow Newlyweds, waarin ze te zien was met haar toenmalige echtgenoot Nick Lachey.

Jessica Simpson kondigt haar samenwerking met Amazon aan. (Foto: Instagram/Jessica Simpson)