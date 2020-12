HBO is bezig met een reboot van de Amerikaanse vampierenserie True Blood, meldt Variety woensdag. De ontwikkeling ervan zou zich momenteel in een beginstadium bevinden.

Roberto Aguirre-Sacasa en Jami O'Brien gaan het script schrijven en Alan Ball zal zich bezighouden met de uitvoering. Hij was eerder al betrokken bij de serie, die tussen 2008 en 2014 werd gemaakt.

True Blood is een horrorserie die is gebaseerd op The Southern Vampire Mysteries. De serie, die twee keer genomineerd werd voor een Golden Globe, vertelt het verhaal van vampiers die onder de mensen zijn. De serie stopte in 2014 na zeven seizoenen.

Het is op dit moment nog onduidelijk of acteurs uit de oorspronkelijke cast terugkeren in de reboot. HBO heeft nog geen details bekendgemaakt.