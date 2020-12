Actrice Barbara Sloesen dacht lang dat een buitenlandse carrière niet voor haar was weggelegd, maar denkt daar anders over sinds ze in de Netflix-serie Undercover te zien is.

"Ik dacht altijd: nee, dat durf ik echt niet. Nu denk ik: waarom niet?", vertelt de 32-jarige Sloesen, die binnenkort is te zien in het tweede deel van Zwaar Verliefd, in een interview met Veronica Magazine.

"Ik zit weliswaar maar in één scène van Undercover, maar mocht daarvoor wel naar Brussel. Dat werkt voor mij als een motor: alles is mogelijk. Doe het gewoon, durf het gewoon."

Haar droomrol is er eentje in een fantasyproductie. "Op een paard met een zwaard, zoals Xena Warrior Princess of Katniss Everdeen. En het is mijn wens om voor een rol eens helemaal te transformeren, dat lijkt me heerlijk. Om echt in de huid te kruipen van iemand die zó ver van me af staat dat mensen onmogelijk mij nog zien."