Alfred Molina zal in de nieuwe Spider-Man-film opnieuw zijn opwachting maken als de schurk Doctor Octopus, meldt The Hollywood Reporter dinsdag.

Molina was al eerder te zien als Doctor Octopus in Spider-Man 2 uit 2002. Zijn optreden werd destijds geprezen door critici en zijn personage groeide uit tot een geliefd personage onder fans van de reeks.

De terugkeer van de 67-jarige acteur werd vorige maand al gesuggereerd, nadat hij op de set van de nieuwe film was gespot.

In 2014 liet Molina in een interview met Collider weten dat hij de rol dolgraag opnieuw zou spelen. "Dat was het leukste wat ik ooit gedaan heb in een film", zei hij toen.

Geruchten over multiverse

Sinds 2016 maakt Spider-Man deel uit van het zogeheten Marvel Cinematic Universe. Dat werd mogelijk nadat Sony, dat over de rechten van Spider-Man beschikt, een deal sloot met Disney.

Na Spider-Man: Homecoming (2017) en Spider-Man: Far From Home (2019) zou het derde deel volgens geruchten gebruikmaken van een zogeheten multiverse. Hierdoor kunnen meerdere Spider-Man-karakters uit verschillende dimensies hun opwachting maken.

Zo werd eerder al bekend dat Jamie Foxx opnieuw te zien zal zijn als de schurk Electro, een rol die hij al eerder speelde in The Amazing Spider-Man 2 (2014). Daarnaast zal Tom Holland terugkeren als Spider-Man en maakt Benedict Cumberbatch zijn opwachting als Doctor Strange.

Het derde deel komt naar verwachting in december 2021 uit.