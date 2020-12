Twee jongens of twee meisjes die samen naar het eindejaarsbal gaan; het wordt nog lang niet op alle Amerikaanse middelbare scholen geaccepteerd. Ryan Murphy, onder meer bekend door Glee en American Horror Story, weet dat uit eigen ervaring. In zijn musicalverfilming The Prom, die vanaf vrijdag te zien is op Netflix, verwerkte de regisseur deels zijn eigen herinneringen.

The Prom speelt zich af rondom het examenfeest van een scholier in Indiana. Emma wil met haar vriendin Alyssa naar het bal, maar daarop besluiten conservatieve ouders om het hele feest af te blazen. Een groep verwaande musicalsterren krijgt lucht van de ontwikkelingen en besluit in te grijpen, ook al zitten de dorpsbewoners daar misschien helemaal niet op te wachten.

De komische musical, die oorspronkelijk te zien was op Broadway, is gebaseerd op de realiteit. De gebeurtenissen in het Mississippi van 2010 staan volgens Murphy niet op zichzelf. "Tieners die gay zijn worden vaak niet toegelaten op de schoolfeesten", zegt de regisseur tegen The Hollywood Reporter. "Het alternatief is om te verbergen wie je bent en met iemand van het andere geslacht gaan."

'Mijn ouders wilden me genezen'

Murphy vertelt dat zijn ouders hem wilden 'genezen' toen hij uit de kast kwam. "Gelukkig had ik een heel goede psychiater", vertelt hij. "Toen onze sessies waren afgelopen, belde hij mijn ouders op en zei dat ze een keuze moesten maken: 'Je kunt proberen hem te veranderen en hem kwijtraken, of hem accepteren en liefhebben.'"

Die herinneringen zijn nu ook terug te vinden in The Prom. James Corden is te zien als musicalster Barry, die in de gekscherende openingsscène nog lijdt aan grootheidswaanzin. "We gaan die kleine lesbienne helpen, of ze het nou leuk vindt of niet", zingt hij trots in een satirisch lied. Dat Barry eigenlijk uit eenzelfde milieu komt als regisseur Murphy, komt pas later in een emotionele dialoog naar voren.

Meryl Streep en James Corden trekken alles uit de kast als verwaande Broadway-sterren in The Prom. Foto: Netflix.

Grootheidswaanzin en onzekerheid

Ook Oscar-winnaars Meryl Streep en Nicole Kidman mogen komisch uitpakken, in hun rollen als narcistische musicalsterren. Nadat ze met de grond gelijk zijn gemaakt door critici, krijgen ze op het platteland de nodige realiteitszin bijgeleerd. Intussen kunnen tieners Emma en Alyssa als jong liefdeskoppel juist meer zelfvertrouwen gebruiken.

De personages zijn er dus om elkaar te helpen, wat gepaard gaat met veel zang en dans. Zoals vaker in musicals kunnen problemen soepel verdwijnen tijdens grote shownummers, waarin de personages onder meer zingen over naastenliefde en zelfvertrouwen. Murphy toont daarbij een liefde voor theater, met veel gekleurde spotlights en grote dansgroepen.

De filmmaker geeft toe dat het lastig was om Broadway te vermengen met het hart van een klein stadje. "De toon van de film is ongebruikelijk", vertelt Murphy in de persmap van Netflix. "Het zou heel makkelijk zijn geweest om schurken te maken van de Broadway-acteurs. Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat zij ook gekwetst zijn. En dat ze door Emma een prom te geven, een manier vinden om zichzelf te herstellen."

Murphy boekte vanaf 2009 succes als bedenker van de musicalserie Glee. Ook regisseerde hij het romantische drama Eat Pray Love, en stond hij aan de wieg van American Crime Story en American Horror Story. Voor Netflix maakte hij eerder dit jaar de thrillerserie Ratched, gebaseerd op de duivelse zuster uit One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ook maakte hij series als Pose, The Politician en Hollywood die op de streamingdienst te zien zijn.