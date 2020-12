Pathé, de grootste bioscoopexploitant van Nederland, gaat de langverwachte film Wonder Woman: 1984 vooralsnog niet draaien vanaf 16 december. Dat heeft een woordvoerder dinsdag bevestigd aan NU.nl.

Volgens Pathé heeft distributeur Warner Bros "eenzijdig de zakelijke voorwaarden van onze jarenlange partnership aangepast". Daardoor is er nu "geen overeenstemming over de vertoningsvoorwaarden".

"Wij zijn ons ervan bewust dat onze bezoekers enorm uitkijken naar deze film en we zetten alles op alles om Wonder Woman: 1984, onder de juiste vertoningsvoorwaarden, vanaf 17 december te vertonen in onze bioscopen." Op die dag gaat de nieuwe speelweek voor de theaters van start.

Het bedrijf stelt alleen films te vertonen "waarvan we de voorwaarden vooraf met de distributeurs naar tevredenheid van beide partijen hebben afgestemd. Dat is nu niet anders dan anders."

Ook bioscoopketen Vue zou zich in dezelfde positie als Pathé bevinden. NU.nl is nog in afwachting van een reactie.

Warner Bros brengt film hoe dan ook uit

Warner zelf laat dinsdag weten niet inhoudelijk te willen reageren op de kwestie. "Wij brengen de film op 16 december uit", meldt een woordvoerder. Hij kan niet zeggen in welke zalen de film dan te zien is. Pathé en Vue bezitten het grootste deel van de commerciële bioscopen in Nederland.

Nederland zou een van de eerste landen zijn waar Wonder Woman: 1984 te zien is. De bioscopen leken in eerste instantie heel blij te zijn met het nieuws dat de actiefilm met actrice Gal Gadot toch uitkwam in december. Veel grote Hollywoodtitels zijn vanwege corona uitgesteld tot ver in 2021.

Volgens Pathé staan de gesprekken rond Wonder Woman: 1984 los van de discussie rond het plan van Warner om in 2021 grote films tegelijkertijd in de bioscopen en op hun streamingplatform HBO Max uit te brengen. Dit besluit heeft tot grote woede geleid onder in elk geval Amerikaanse bioscoopexploitanten en veel filmmakers, zoals Christopher Nolan. Nolan maakte eerder met Warner onder meer Tenet, een van de weinige grote bioscoopfilms die dit jaar wel werd uitgebracht door Hollywood.

Warner Bros Nederland liet afgelopen vrijdag in een korte reactie weten dat alle grote films van de studio ook in 2021 in de bioscopen te zien zullen zijn. HBO Max wordt momenteel niet in Nederland aangeboden. Maar de baas van HBO Max meldde vorige week wel dat de dienst in de loop van 2021 in Europa wordt uitgerold.