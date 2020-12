Christopher Nolan is verbolgen over het besluit van Warner Bros om al hun films in 2021 gelijktijdig in de bioscopen en op streamingdienst HBO Max uit te brengen. De Tenet-regisseur, die zelf negen films met de productiemaatschappij maakte, zegt dat filmmakers niet over het besluit zijn geïnformeerd.

"Er hangt zoveel controverse omheen, want ze hebben het niemand verteld", zegt de Interstellar-regisseur in gesprek met Entertainment Tonight. "De grootste filmmakers en acteurs hebben in sommige gevallen jaren gewerkt aan projecten die hen ontzettend nauw aan het hart liggen. Projecten die bedoeld zijn om op het grote scherm te laten zien."

Warner Bros maakte vorige week bekend dat al hun releases in 2021 gelijktijdig op zowel HBO Max als in de bioscopen verschijnen. Films als Dune en het nieuwe The Matrix-deel blijven een maand lang op de streamingdienst beschikbaar, daarna zijn ze weer exclusief in de filmzalen te zien.

"Deze films worden zonder enig overleg gebruikt voor deze streamingdienst, die pas net bestaat. Het is allemaal erg rommelig. Zo ga je niet om met filmmakers en acteurs. Ze hadden hierover geraadpleegd moeten worden", stelt de regisseur.

Nolan vindt dat de coronapandemie wordt misbruikt om voordelen op de korte termijn te halen, in plaats van de bioscopen in deze lastige tijd extra kansen te gunnen. "De branche wordt hier niet gezonder van. Maar zodra het vaccin er is en mensen weer naar de bioscoop gaan, ben ik ervan overtuigd dat de filmindustrie het gaat redden."

Tenet, uitgebracht via Warner Bros, is een van de weinige grote films die in 2020 in de bioscopen is verschenen. Ondanks dat veel zalen waren gesloten of beperkte zitplaatsen hadden, bracht de thriller in de eerste twee weken al 100 miljoen dollar (ruim 84 miljoen euro) op.