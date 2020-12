Acteur en schrijver Dolf de Vries is zaterdag thuis in Den Haag op 83-jarige leeftijd overleden, zo maakt directeur Ton van Poelgeest van uitgeverij Elmar maandag bekend.

De Vries werd bij het grote publiek bekend dankzij rollen in televisieseries als Dossier Verhulst, die in de jaren tachtig miljoenen kijkers trok, en Onderweg naar morgen. Ook was de acteur te zien in vrijwel alle films van Paul Verhoeven na Turks Fruit. In de oorlogsfilm Soldaat van Oranje vertolkte hij de rol van Jacques ten Brinck, een van de studievrienden van het hoofdpersonage.

De acteur begon zijn carrière op het podium bij de Haagse Comedie, waarbij hij in 1960 terechtkwam nadat hij de Toneelacademie Maastricht had afgerond. Ook maakte De Vries cabaretvoorstellingen en werkte hij als regisseur en vertaler.

In de laatste decennia concentreerde De Vries zich steeds meer op het schrijven van boeken en reisverhalen. Hiervan gingen er honderdduizenden over de toonbank. Zijn laatste grote filmrol speelde hij in 2006: in Zwartboek, opnieuw onder regie van Verhoeven. Zijn laatste bijrol was in de hitserie Hendrik Groen, in 2018.