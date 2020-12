Glennis Grace en Ryanne van Dorst spreken de stemmen in van twee belangrijke bijpersonages in de Nederlandse versie van de nieuwe Pixar-film Soul, heeft Dinsey maandag bekendgemaakt. Eerder was al gemeld dat Kenny B en Jacqueline Govaerts de hoofdrollen hebben ingesproken.

Soul gaat over een muziekleraar (stem van Kenny B) die ervan droomt jazzmuzikant te worden. Vlak voor hij zijn eerste grote optreden heeft, krijgt hij een ongeluk waardoor zijn ziel wordt gescheiden van zijn lichaam. Hij komt in een tussenwereld terecht en moet terug zien te keren naar aarde voor het te laat is.

Glennis Grace spreekt de stem in van Jerry, een consultant in het 'hiervoormaals' waar Joe zijn nieuwe kans krijgt. Ryanne van Dorst leent haar stem aan Terry, de accountant van het hiernamaals die alles op alles zet om de geest van Joe in de hemel te houden omdat anders de cijfers niet meer kloppen.

Soul zou oorspronkelijk deze zomer in de Nederlandse bioscopen te zien zijn, maar de release werd uitgesteld vanwege de wereldwijde coronacrisis. Pixar brengt de film nu op 25 december uit via streamingdienst Disney+. De film zal te zien zijn in de Engelse versie, met stemmen van Jamie Foxx en Tina Fey, en in de Nederlandse nasynchronisatie.

De film is geregisseerd door Pete Docter, de maker van de succesvolle animatiefilms Up en Inside Out.