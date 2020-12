100.000 mensen bekeken De Grote Sinterklaasfilm in de bioscoop. Dat betekent dat de film, waar onder anderen Peter R. de Vries en Bram van der Vlugt in spelen een Gouden Film-status ontvangt. Vanwege de coronamaatrdegelen komt dit "erg onverwacht", aldus Van der Vlugt.

Van der Vlugt, 'de adviseur van Sinterklaas', vindt het ongelooflijk, vertelt hij in een gesprek met NU.nl. "Ik begrijp niet hoe dat kan met maar dertig mensen tegelijkertijd in de bioscoop. Het is een enorm feest, een groot compliment aan de makers!"

Van der Vlugt gunt het de makers van de film heel erg, aangezien een sinterklaasfilm maken best riskant kan zijn. "De film kan maar twee maanden draaien, al komt 'ie daarna misschien op dvd of internet. Als je op geld uit bent moet je geen sinterklaasfilm maken. Deze mensen zijn echte liefhebbers."

De draaiperiode van De Grote Sinterklaasfilm was in juni en juli. "Toen waren alle coronamaatregelen er al, wat het zeker niet makkelijker maakte", aldus de acteur.

De film is geregisseerd door Lucio Messercola en gaat over het kasteel van Sinterklaas. Dat staat op instorten, dus iedereen moet helpen met verhuizen waardoor het grote feest in de soep lijkt te lopen. Ook Christ Tates, Erica Terpstra, Giovanni Caminita, Filip Bolluyt en Wes Mutsaars spelen een rol in de film.

De Grote Sinterklaasfilm is de elfde film dit jaar die een Gouden Film Award krijgt.