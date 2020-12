Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat in samenwerking met Superguide weten welke titels binnenkort verdwijnen.

Maandag verdwijnt de romantische comedy Bridget Jones's Baby van Netflix, net als de animatiefilm Trolls. Ook verdwijnen er verschillende Bollywoodfilms, waaronder de voor een Oscar genomineerde film Lagaan. Eind december verdwijnen verschillende bekende series van de streamingdienst, zoals How I Met Your Mother, Gossip Girl en The Fresh Prince of Bel-Air. Bekijk hieronder de wijzigingen.

7 december:

Bridget Jones's Baby

Dhobi Ghat

Jaane Tu... Ya Jaane Na

Lagaan

Peepli Live

Trolls

Taare Zameen Par

12 december:

Corgi

13 december:

Risk

17 december:

Pee-wee's Playhouse



19 december:

Doctor Foster

27 december:

Towies

30 december:

The Big Bang Theory

Conan Without Borders

The Fresh Prince of Bel-Air

31 december:

Gossip Girl

How I Met Your Mother

Sons of Anarchy