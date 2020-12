Mahershala Ali en John Hamm zijn onder de acteurs die zijn toegevoegd aan de stemmencast voor de animatieserie Invincible, meldt Deadline.

Invincible is vanaf 2021 wereldwijd te zien via streamingdienst Amazon Prime. Ali, met zijn rol in Moonlight de eerste moslim die een Oscar won, spreekt het personage Titan in. Hamm, bekend van onder meer de dramaserie Mad Men, neemt de stem van Steve voor zijn rekening.

De achtdelige animatieserie Invincible gaat over de zoon van een superheld. Wanneer hij zelf superkrachten ontwikkelt, ontdekt hij dat zijn vader wellicht minder heldhaftig is dan hij dacht.

Eerder werd bekend dat onder anderen Mark Hamill en Walton Goggins stemmen zouden inspreken voor Invincible.