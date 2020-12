Streamingdienst Netflix is niet van plan om kijkers te waarschuwen dat het vierde seizoen van de populaire serie The Crown fictie bevat, meldt Deadline. Oliver Dowden, de Britse minister van Cultuur, verzocht het platform een week geleden daartoe omdat hij vreesde dat kijkers de gebeurtenissen in de serie als waarheid zullen aannemen.

Netflix schrijft in een verklaring aan de filmsite dat het voor kijkers al duidelijk genoeg is dat het hier om een fictieve serie gaat. Daarom ziet de streamingdienst geen reden om een disclaimer toe te voegen.

"We hebben The Crown altijd gepresenteerd als dramaserie. We zijn ervan overtuigd dat onze abonnees weten dat het fictie is die enkel gebaseerd is op historische gebeurtenissen", aldus Netflix.

De Britse cultuurminister was overigens wel tevreden over het vierde seizoen van de serie, dat op 15 november verscheen. "Een prachtig geproduceerd fictief werk."

In het Verenigd Koninkrijk zorgde het nieuwe seizoen voor veel kritiek, onder meer van royaltyverslaggevers die stellen dat de serie onwaarheden bevat. In de serie komen onder meer de moeilijke relatie van prins Charles en Diana voorbij en gaat het over haar eetstoornis.

In reactie op de kritiek promootte het bedrijf op Twitter een documentaire over Diana die te zien is op het platform, Diana: In Her Own Words: "Die zal het antwoord geven op je vragen".