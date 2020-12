Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week zien we onder andere de terugkeer van The Walking Dead, het eerste seizoen van de animesensatie My Hero Academia en een aantal nieuwe kerstfilms.

Series

The Walking Dead (seizoen 10)

Daryl (Norman Reedus) en Carol (Melissa McBride) zijn terug in actie. De overlevers zijn nog steeds niet van de mensonterende 'Whisperer' Alpha af. Haar horde aan nepzombies zorgt nog steeds voor de grootste uitdaging waar de groep ooit mee moest dealen. Al klaar met kijken? Lees hier alvast alles over The Walking Dead seizoen 11.

19 Teaser The Walking Dead 10



Big Mouth (seizoen 4)

Netflix' puberanimatieserie Big Mouth keert terug met het vierde seizoen. In de nieuwe afleveringen gaan de jongens en meiden op kamp, waar ze worden geconfronteerd met 'bezorgdheid' in de vorm van een nerveuze mug.



My Hero Academia (seizoen 1)

Seizoen 1 van de animesensatie My Hero Academia staat nu op Netflix. De serie speelt zich af in een wereld waarin 80 procent van de bevolking superkrachten heeft. Izuku Midoriya heeft ze niet, maar wanneer hij een pestkop redt van een slechterik, krijgt hij toch krachten en verandert zijn hele wereld. Zijn grote droom komt uit: hij wordt toegelaten op een trainingsacademie voor helden.

90 Bekijk hier de trailer van My Hero Academia: Heroes Rising



Buurman & Buurman

Sinds deze week staan er ook weer nieuwe afleveringen van Buurman & Buurman op Netflix. De poppenshow draait om twee onhandige buren. Ze komen met bijzondere oplossingen voor veel zelf veroorzaakte problemen.



Private Lives (seizoen 1)

Deze Koreaanse thrillerserie speelt zich af in een wereld waarin gegevens niet meer privé zijn. Een stel oplichters ontdekt een duister spionagecomplot onder leiding van de overheid en een op winst belust bedrijf.



Do Do Sol Sol La La Sol (seizoen 1)

Nog een Koreaanse show: Do Do Sol Sol La La Sol. Een romantische dramedy waarin een rijke pianiste alles kwijtraakt. Maar: een stel glinsterende sterretjes leiden haar naar een klein dorpje waar ze hoop, liefde en een thuis vindt.



Selena: The Series (seizoen 1)

The Walking Dead-ster Christian Serratos speelt de Tejano-zangeres Selena, ook ooit vertolkt door Jennifer Lopez in de biopic uit 1997. In de serie wordt de jeugd van de zangeres onder de loep genomen. Selena is ook onderdeel van meerdere true crime-docu's, maar als we je vertellen waarom, is de serie niet meer leuk.



Kings of Jo'Burg (seizoen 1)

De Masire-broers domineren de criminele onderwereld van Johannesburg. Ze dreigen ten val te komen door een bovennatuurlijke familievloek en een complex web van verraad.

Films

Four Christmases

Vince Vaughn en Reese Witherspoon zijn te zien in deze kerstromcom. Een koppel wordt gedwongen hun eerste Kerst samen met hun vier gescheiden ouders te bezoeken in één dag. Check deze lijst met de tien beste kerstfilms op Netflix voor meer kijktips.



Mank

Het biografische drama Mank draait om Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) die in de jaren veertig in dienst van Orson Welles het script voor Citizen Kane schreef. Mankiewicz is grappig, intelligent en scherpzinnig, maar kampt ook met een groot drankprobleem.

154 Bekijk hier de trailer van Mank



Just Another Christmas

In deze film volgen we een familieman die geboren is op Eerste Kerstdag. Elk jaar komt hij weer tot de conclusie dat hij de kerstdagen háát. Zijn nachtmerrie gaat nog even door: de man belandt in een tijdslus waarin het voor altijd kerst is.

Sherlock Holmes

Sherlock Holmes wordt geholpen door Dr. Watson (Jude Law) en onderzoekt de misdaden van Irene Adler (Rachel McAdams).

Weg van Jou

Katja Herbers is in Weg van Jou te zien als Evi. Evi krijgt een promotie in Terneuzen waar ze niet blij mee is. Ze wil alweer bijna haar spullen pakken tot ze de stoere schipper Stijn (Maarten Heijmans) ontmoet. Zou hij haar kunnen overtuigen om alsnog in dit plaatsje in Zeeuws-Vlaanderen te blijven?

151 Katja Herbers wil naar Rio maar gaat naar Terneuzen in trailer Weg van Jou

Documentaires

The Holiday Movies That Made Us

Na The Toys That Made Us en The Movies That Made Us is er nu The Holiday Movies That Made Us. Je krijgt een kijkje achter de schermen bij het ontstaan van filmklassiekers. Met deze keer: de verhalen achter The Nightmare Before Christmas en Elf.



Alien Worlds

De docureeks Alien Worlds probeert te ontdekken of er leven is op een andere planeet door de levenswetten van aarde toe te passen op de rest van de melkweg. Verwacht een combinatie van wetenschappelijke feiten, gemixt met speculatieve fictie.

Door: Superguide.nl