Warner Bros Benelux heeft bevestigd aan ANP dat alle nieuwe Warner-films gewoon in de Nederlandse bioscopen blijven uitkomen.

Donderdag meldde Warner Bros dat het alle nieuwe films in 2021 tegelijkertijd op HBO Max uit zal brengen. Daar zitten veel grote titels tussen, zoals The Matrix 4, Dune en The Suicide Squad.

"HBO Max is alleen beschikbaar in de Verenigde Staten," benadrukt Warner Bros Benelux in hun verklaring. Voor Nederland zal dit dus niet tot wijzigingen leiden.

Of dit in de toekomst zal wijzigen, is nog niet duidelijk. De CEO van HBO, Andy Forssell, liet donderdag weten dat hij HBO Max medio 2021 ook in Europa wil gaan uitrollen. Of Nederland daar ook onderdeel van zal zijn, wil Warner Bros Benelux nog niet bevestigen.