Het is 5 december, en dat betekent: Pakjesavond. Hoewel de kans om de goedheiligman in levenden lijve te ontmoeten dit jaar minder groot is, is er op televisie en streamingdiensten genoeg over hem te zien. Wij hebben de beste keuzes voor je op een rijtje gezet.

Televisie

Zapp Sinterklaasfeest - 14.50 op NPO3

Het jaarlijkse Sinterklaasfeest van Zapp staat weer voor de deur. De Sint viert zijn verjaardag groots bij KRO-NRCV en neemt naast zijn Pieten ook vele bekende Zapp-presentatoren, Zappelin-vrienden en acteurs mee.

Sinterklaasjournaal - 17.00 uur op NPO3

Nadat Dieuwertje Blok de kijker dag na dag op de hoogte hield van het laatste nieuws rond Sinterklaas, is het zaterdag om klokslag 17.00 uur tijd voor het laatste Sinterklaasjournaal van het jaar.

Heerlijk avondje voor Sinterklaas - 20.30 uur op NPO1

Voordat Sinterklaas zondag weer naar Spanje vertrekt, wordt hij in het Heerlijk avondje voor Sinterklaas door Dieuwertje Blok bedankt voor zijn harde werk. Het wordt een show vol verrassingen en gasten als minister Ferd Grapperhaus, Soundos El Ahmadi en Richard Groenendijk.

Sint & Paul pakken uit! - 21.30 uur op RTL 4

Traditiegetrouw vieren Sinterklaas en Paul de Leeuw samen Pakjesavond. Na Heerlijk avondje voor Sinterklaas schuift hij aan bij RTL 4, waar hij met De Leeuw wensen van kijkers door het hele land vervult. "Natuurlijk met gepaste anderhalve mijter afstand", aldus RTL 4.

Bioscoop

De Grote Sinterklaasfilm

In De Grote Sinterklaasfilm staat het kasteel van de Sint op instorten en moet het worden gesloopt. Noodgedwongen logeren ze op een camping, wat geen ideale locatie is om Pakjesavond voor te bereiden. Maar is het kasteel van Sinterklaas wel écht klaar voor de sloop, of is hier sprake van een sluw plan? Peter R. de Vries is te zien in de rol van rechercheur, Erica Terpstra speelt de burgemeester.

118 Bekijk hier de trailer van De grote Sinterklaasfilm (2020)

Streamingdiensten

Sinterklaas en het gouden hoefijzer (Videoland)

De problemen van Sinterklaas stapelen zich op. Er is maar één reden dat paard Amerigo zo soepeltjes over de daken kan lopen, en dat is zijn magische hoefijzer. Wanneer dit hoefijzer kwijt blijkt te zijn, betekent dit dan ook een nijpende situatie voor Sinterklaas: hoe moet hij nu de pakjes bezorgen? Samen met de tienjarige Bloem start de Sint een zoektocht.

Dag Sinterklaas (Videoland)

Sinterklaas, Piet en hun vrienden beleven avonturen en beantwoorden vragen over alles wat met het kinderfeest op en rond 5 december te maken heeft. In afleveringen van een kwartier worden allerhande vragen rond het Sinterklaasfeest beantwoord. Want wat is de juiste manier om je schoen te zetten? En hoe krijg je groenten door je schoorsteen?

Sinterklaas en de Wakkere Nachten (Amazon Prime)

Wanneer Sinterklaas en Piet 's nachts over de daken wandelen, worden ze opgeschrikt door vreemd kabaal. De hele stad ligt er al nachten wakker van en de boze inwoners vermoeden dat Sinterklaas het lawaai veroorzaakt. De enige persoon zonder ochtendhumeur is een dame die slaapmiddeltjes verkoopt: die gaan als zoete broodjes over de toonbank. Sint zet alles op alles om zijn onschuld te bewijzen.