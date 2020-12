Een van de pistolen die Sean Connery tijdens zijn eerste optreden als geheim agent James Bond in de film Dr. No uit 1962 gebruikte is in de Verenigde Staten verkocht voor 256.000 dollar (251.000 euro). Dat maakte veilinghuis Julien's Auctions donderdag (lokale tijd) bekend.

Het veilinghuis hield er al rekening mee dat het wapen, een Walther PP, veel geld zou opleveren. Wie het heeft gekocht, is onbekend.

Een foto van Sean Connery met het pistool sierde de catalogus van de 'Iconen & Idolen'-veiling, waar meer dan vijfhonderd Hollywood-memorabilia onder de hamer gingen.

De Schotse acteur stierf 31 oktober dit jaar op negentigjarige leeftijd in de Bahama's. Connery was de eerste James Bond-acteur en voor veel fans ook de beste.

Hij speelde tussen 1962 en 1983 zeven keer de Britse geheim agent.