Mads Mikkelsen kijkt er naar uit om Johnny Depps rol in de Fantastic Beasts-reeks over te gaan nemen. De acteur noemt het uitdagend, maar vindt het tegelijkertijd heel interessant, zo vertelt hij aan Entertainment Weekly.

Depp werd vorige maand gedwongen door Warner Bros om op te stappen, na de aanhoudende ruzie tussen hem en zijn ex-vriendin Amber Heard. Mikkelsen werd kort daarna aangekondigd als opvolger van de acteur.

De 55-jarige Deen noemt die opvolging "lastig". "We zijn nog steeds aan het uitzoeken hoe we het precies gaan vormgeven. Er moet een brug worden gebouwd tussen wat Johnny heeft gedaan en wat ik ga doen."

De acteur vindt het belangrijk dat zijn rol niet te veel afwijkt van wat Depp al "op meesterlijke wijze" heeft neergezet.

Mikkelsen geeft toe dat hij het best moeilijk vond om een rol op deze manier over te nemen. "Het was best wel shocking inderdaad, als je ziet wat er allemaal gebeurd is (tussen Depp en Heard, red.). Het is gewoon een hele verdrietige situatie en daarom wens ik ze allebei het beste. Ik hoop dat ze er snel weer bovenop komen."

Fantastic Beasts 3 verschijnt in de zomer van 2022 in de bioscopen.