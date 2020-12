Warner Bros heeft besloten om al zijn films die in 2021 verschijnen gelijktijdig uit te brengen in de bioscopen en op HBO Max, meldt IndieWire donderdag. Dat betekent dat onder meer Dune en het vierde The Matrix-deel meteen op de streamingdienst verschijnen.

Warner Bros komt met een nieuw distributiemodel waarbij de films een maand lang exclusief op HBO Max te zien zullen zijn.

Die maand gaat in op de dag van de bioscooppremière in de Verenigde Staten. Na een maand verdwijnt de film van het streamingplatform en is hij alleen nog in de bioscoop te zien.

Eerder werd al bekendgemaakt dat hetzelfde gebeurt met Wonder Woman 1984, die op 25 december verschijnt. Deze film zal overigens ruim een week eerder in Nederland in première gaan. Het besluit werd genomen nadat Wonder Woman 1984 wegens de coronacrisis al meerdere malen werd uitgesteld.

Enkele van de andere grote titels die Warner Bros uitbrengt in 2021 zijn Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, Space Jam: A New Legacy en Tom & Jerry.

HBO Max is vooralsnog niet beschikbaar in Nederland.