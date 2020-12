Acteurs Olivia Colman, Helena Bonham-Carter en Anya Taylor-Joy vertolken de hoofdrollen in een klucht die gebaseerd is op het Assepoester-sprookje. Het stuk wordt op 24 december uitgezonden op BBC Two.

De hervertelling van Assepoester is een Comic Relief-special waarmee geld wordt opgehaald voor het goede doel. De acteurs vertolken hun rollen vanuit hun eigen huis. Het verhaal wordt verteld aan de hand van illustraties van Quentin Blake.

Colman, die een Oscar won voor haar rol in The Favourite en de Britse koningin Elizabeth speelt in The Crown, vertolkt de rol van fee, terwijl Bonham-Carter, die in The Crown prinses Margaret speelt, in de huid van de boze stiefmoeder kruipt. Taylor-Joy, die de hoofdrol in The Queen's Gambit vertolkt, neemt de rol van Assepoester op zich.

De special duurt een uur en wordt op 24 december om 21.15 uur (Nederlandse tijd) uitgezonden op BBC Two.