De bioscopen in Hongkong gaan wederom dicht. Wegens de dreigende vierde coronagolf in de autonome regio binnen China zijn bezoekers twee weken lang niet welkom in de filmhuizen, meldt onder meer Deadline.

De sluiting in het ruim zeven miljoen inwoners tellende Hongkong is aan het begin van deze week ingegaan. Als de bioscopen op 16 december opengaan, dan zou de film Wonder Woman 1984 gewoon op de releasedatum van 17 december in première kunnen gaan.

Afgelopen zondag, maandag en dinsdag werden respectievelijk 115, 76 en 82 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Hongkong. Horecagelegenheden, musea en pretparken in het land zijn reeds gesloten.

Hongkong sloot zijn bioscopen ook al tussen eind maart en begin mei, om ze vervolgens in juli weer te sluiten. Sinds eind augustus konden liefhebbers weer naar de film.

China kijkt nauwlettend naar de besmettingen in Hongkong. De Chinese markt is een van de belangrijkste afzetmarkten voor internationale films.

Ook Hollywood kijkt al maandenlang gespannen hoe de restricties in het ruim 1,3 miljard inwoners tellende land zich ontwikkelen. Bioscopen in China gingen in augustus na een half jaar weer open.