Hugh Keays-Byrne, bekend van zijn rol in de Mad Max-films, is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Australische regisseur Ted Geoghegan op Twitter.

Geoghegan noemt Keays-Byrne de "ongezongen held van Australische cinema." Ook prijst hij zijn inzet voor het klimaat en mensenrechten. De exacte doodsoorzaak van de acteur is niet bekend.

Keays-Byrne speelde de schurk in zowel de originele Mad Max uit 1979 als in de meest recente Mad Max-film uit 2015, Fury Road. De acteur had een zeer goede band met de regisseur van de films, George Miller.

De 73-jarige was daarnaast ook te zien in diverse andere Britse en Australische series, zoals Farscape.