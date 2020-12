De komende editie van het Sundance Film Festival ziet er anders uit vanwege de coronacrisis. Het grootste onafhankelijke filmfestival van de Verenigde Staten vindt virtueel en vanuit meerdere steden plaats.

Park City in Utah, waar het festival normaliter wordt georganiseerd, is een van de locaties. Ook steden in New York, Ohio, Californië en Florida zullen Sundance huisvesten.

Het grootste deel vindt online plaats. Wel is het plan dat er films worden vertoond in drive-inbioscopen en in kleine onafhankelijke filmtheaters. Welke films tijdens Sundance in première gaan, wordt later bekendgemaakt.

De organisatie maakte woensdag tevens bekend dat het filmfestival van 28 januari tot en met 3 februari wordt gehouden.

Het Sundance Film Festival wordt sinds 1978 jaarlijks georganiseerd en was destijds het eerste festival dat onafhankelijke films een podium bood. Acteur Robert Redford is een van de oprichters.