Emma Stone heeft de productie van Babylon, de nieuwe film van La La Land-regisseur Damien Chazelle, verlaten. Volgens Deadline is Margot Robbie in gesprek om de rol van Stone over te nemen.

Stone kon de opnames van de nieuwe dramafilm niet combineren met ander werk. Ze zou samen met Brad Pitt de hoofdrol vertolken.

Mogelijk zal Robbie nu te zien zijn naast Pitt. Het tweetal speelde al eerder samen in Once Upon a Time In... Hollywood van Quentin Tarantino.

Babylon speelt zich af in de wereld van Hollywood, in de tijd dat de stomme films werden vervangen door films met geluid. Stone zou de rol spelen van Clara Bow, een actrice die echt heeft bestaan en doorbrak in de jaren twintig.



Het is nog niet bekend wanneer de film verschijnt. Eerder werd gemeld dat dit rond de Kerst in 2021 zou zijn. De opnames hebben wegens de coronapandemie vertraging opgelopen, dus mogelijk wordt dit uitgesteld naar 2022.

Stone speelde de hoofdrol in de musicalfilm La La Land. Ze won voor haar rol een Oscar voor beste actrice. Chazelle kreeg de prijs voor beste regisseur.