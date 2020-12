De Franse oud-voetballer Thierry Henry is samen met Entourage-maker Doug Ellin en Mad About You-schrijver Chris Case bezig met een tiendelige dramaserie over voetbal, schrijft Deadline. De serie gaat Day 1's heten.

De 43-jarige Henry, die tegenwoordig als voetbalcoach werkzaam is bij de Canadese club Montreal Impact, heeft een kleine rol als zichzelf in de serie en is ook betrokken bij de financiering.

Het verhaal in Day 1's gaat over een jonge voetballer, genaamd Dezmond King. Hij en zijn teamgenoten worden gevolgd terwijl ze te maken krijgen met toenemende bekendheid.

De opnamen van de serie, die geregisseerd wordt door Matthew Vaughn, moeten in 2021 beginnen. Het is nog niet bekend hoe de cast eruitziet.