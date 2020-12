In aanloop naar 5 december verschijnen er deze week meerdere Sinterklaasfilms op Videoland. Op pakjesavond zelf verschijnt de familiefilm Engel. Intussen worden er nog titels toegevoegd voor liefhebbers van actie en thrillers. Bekijk hieronder wat er op de streamingdienst verschijnt.

Films

Engel

De onzekere Engel heeft het moeilijk op school, maar dan vindt ze een klokje dat al haar wensen laat uitkomen. Nu ze plotseling populair is, blijft het wel de vraag of ze ook echt gelukkiger wordt. De familiefilm Engel, vanaf 5 december op Videoland te zien, is gebaseerd op het gelijknamige boek van Isa Hoes, die er zelf in meespeelt, en haar dochter Vlinder.

109 Bekijk hier de trailer van Engel

Brawl in Cell Block 99

Oud-bokser Bradley Thomas (Vince Vaughn) zit zonder werk en heeft huwelijksproblemen. Geld verdienen als drugsdealer lijkt te werken, totdat hij in de gevangenis belandt en onder zware druk wordt gezet. De situatie achter de tralies wordt zo steeds gewelddadiger. Brawl in Cell Block 99 werd na de zomer korte tijd van Videoland verwijderd en is vanaf deze week weer te zien.

Lees hier het interview van Superguide met Vince Vaughn over de nieuwe horrorcomedy Freaky.

Saving Private Ryan

In deze veelgeprezen oorlogsfilm leidt Tom Hanks een groep soldaten, die na de invasie van Normandië een parachutist moet zien op te sporen. Saving Private Ryan werd bekroond met vijf Oscars, waaronder die voor beste regie (Steven Spielberg).

129 Bekijk de trailer van Saving Private Ryan

Sinterklaas & De Vlucht Door de Lucht

Vader Leon doet er alles aan om zijn verwende dochter tevreden te stellen, maar Floor wil deze keer een zwembad vol chocolademunten. Wanneer zelfs Sinterklaas hem niet kan helpen, ontvoert Leon de goedheiligman met zijn luchtballon.

Sinterklaas & Het Gouden Hoefijzer

Bloem is weg van het paard van Sinterklaas, maar tijdens een ritje verliest Amerigo zijn magische hoefijzer. En zonder dat hulpmiddel kan het dier de daken niet meer op. Samen met Sinterklaas gaat Bloem op zoek naar het hoefijzer.

Into the Dark: Pooka!

Een worstelende acteur neemt in deze horrorfilm een baantje als mascotte aan. Hij moet een populair stukje speelgoed aanprijzen, maar intussen begint hij in zijn kostuum een nieuwe, griezelige persoonlijkheid te ontwikkelen.

Series

Wu Tang: An American Saga

Deze biografische dramaserie volgt de opkomst van de New Yorkse rapgroep Wu Tang Clan. Bobby Diggs (Ashton Sanders) probeert een groep jongens van het slechte pad te halen en begint zo een rapformatie die uitgroeit tot een wereldsucces. Wu Tang: An American Saga is vanaf donderdag op Videoland te zien.

Bekijk hier een lijst van Superguide met tips voor series op Videoland. Ook zijn er aanraders te vinden voor Netflix, Disney+ en Ziggo.