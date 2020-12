De organisatie achter de Oscars zet ook voor de op 25 april geplande Oscar-uitreiking in op een evenement met publiek, meldt Variety woensdag. Op de locatie waar het evenement volgend jaar plaatsvindt zijn al meerdere opties bekeken die rekening houden met maatregelen om de coronapandemie onder controle te houden.

De uitreiking van de Oscars vindt traditioneel plaats in het 3.400 stoelen tellende Dolby Theatre in Los Angeles. Er is nog niet bekend hoeveel personen de uitreiking zullen kunnen bijwonen.

Vanwege de coronapandemie stelde de organisatie achter de Oscars de 93e editie van de uitreiking van de Amerikaanse filmprijzen in juni twee maanden uit tot 25 april. De gehele filmindustrie heeft sinds de wereldwijde uitbraak van COVID-19 in maart te maken met vertragingen in de productie en gesloten bioscopen.

Veel andere awardshows zijn in het geheel of gedeeltelijk zonder publiek. In september bekeken de meeste genomineerden voor een Emmy-award de uitreiking van de Amerikaanse televisieprijzen online.