Armie Hammer gaat een rol spelen in The Offer, een dramaserie over de productie van de eerste Godfather-film uit 1972. Dat meldt Variety.

Hammer zal de rol spelen van Al Ruddy, de producent van de film. De serie focust zich op Ruddy's ervaringen op de set van de maffiafilm en toont hoe de film destijds tot stand kwam.

De 34-jarige acteur is vooral bekend van zijn rollen in Call me by your Name en The Man of U.N.C.L.E.

De serie wordt geproduceerd door Paramount en zal te zien zijn op hun streamingplatform Paramount+. Die streamingservice zal vanaf volgend jaar ook beschikbaar zijn in Europa, volgens ABC News.