Netflix gaat de credits van de serie The Umbrella Academy aanpassen, zodat acteur Elliot Page niet langer Ellen Page wordt genoemd. Tevens blijft Page te zien in de rol van Vanya Hargreeves in de serie. Dat meldt Variety.

Page maakte dinsdag bekend dat hij transgender is en voortaan door het leven zal gaan als Elliot. In de serie The Umbrella Academy speelt hij echter een vrouw en dat blijft ook zo, aldus bronnen aan Variety.

Netflix zal alle filmcredits van titels waar Page in te zien is aanpassen naar Elliot Page. Ook IMDB heeft de pagina van Page gewijzigd.

De 33-jarige acteur, die in films te zien is als Inception, Juno en X-Men, kwam zes jaar geleden uit de kast als queer en profileerde zichzelf als een van de meest zichtbare lhbti-sterren van Hollywood. In januari 2018 trad hij in het huwelijk met choreografe Emma Portner.