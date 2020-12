Hollands Licht heeft de filmrechten van de bestseller Hannelore, het meisje uit de sekte gekocht, meldt de producent dinsdag. De dramaserie wordt gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Hannelore van Otterloo, die vijftien jaar in een sekte leefde en waaruit ze vlak voor haar achttiende verjaardag werd bevrijd.

In het boek, geschreven door Frank Krake, vertelt Van Otterloo over haar leven in de sekte Gemeente Gods. Vanaf haar derde jaar werd ze gehersenspoeld en leefde ze samen met haar familie en andere volgelingen van de sekte in een eigen wereld. De sekte werd geleid door de zelfbenoemde profeet Sipke Vrieswijk, die gaandeweg steeds radicaler en meedogenlozer werd.

"Het verhaal van Hannelore raakt enorm en gaat onder je huid zitten", aldus producent Nelsje Musch-Elzinga van Hollands Licht. "Het heeft alles in zich om een ontroerende, spannende en spraakmakende serie over de zoektocht naar identiteit te worden."

Volgens de auteur van het boek gaven "de professionele benadering van Hollands Licht, samen met hun ambitieuze plannen en internationale achtergrond" de doorslag om de samenwerking aan te gaan. "Ik ben enorm verheugd dat zo'n succesvolle dramaproducent dit relatief onbekende thema op de kaart wil zetten."



Hollands Licht produceerde eerder onder meer Het geheime dagboek van Hendrik Groen, Flikken Maastricht, Flikken Rotterdam en Red Light.