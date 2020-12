Netflix kondigt dinsdag aan dat er een Koreaanse versie van de succesvolle serie La casa de papel in de maak is. De serie wordt geregisseerd door Kim Hong-sun.

Kim maakte eerder de series The Guest, Voice en Black. Het script van de Koreaanse versie, die zich op het Koreaanse schiereiland afspeelt, wordt gebaseerd op het eerste seizoen van de Spaanse serie.

La casa de papel-bedenker Álex Pina is blij met het nieuws over de Koreaanse remake. "Koreaanse makers hebben jarenlang hun eigen taal en audiovisuele cultuur ontwikkeld. Net als onze serie zijn ze erin geslaagd culturele barrières te slechten", laat de scriptschrijver weten in een persbericht. "Ik vind het daarom fantastisch dat de Koreaanse makers La casa de papel aantrekkelijk vinden om te bewerken."

Wanneer de Koreaanse serie moet verschijnen, is nog niet duidelijk. De Spaanse versie is sinds 2017 te zien. Eerder dit jaar verscheen het vierde seizoen op Netflix.