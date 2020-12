Peter Dinklage heeft de hoofdrol bemachtigd in de reboot van de comedy The Toxic Avenger uit 1984, meldt Deadline dinsdag. De Game of Thrones-acteur speelt in de komische superheldenfilm een alledaagse man die transformeert tot een superheld.

Het is nog niet bekend wanneer The Toxic Avenger uitkomt. Ook de rest van de cast in de zwarte comedy die het superheldengenre op de hak neemt is nog onbekend.

In 1984 was The Toxic Avenger met een budget van 500.000 dollar (ruim 400.000 euro) een succes. De zwarte comedy met in de hoofdrol Mitch Cohen kreeg tussen 1989 en 2000 drie vervolgen.

Dinklage speelde eerder in superheldenfilms. De 51-jarige acteur had in respectievelijk 2018 en 2014 rollen in Avengers: Infinity War, X-Men: Days of Future Past.