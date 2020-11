De Britse acteur David Browse, vooral bekend van zijn rol als Darth Vader in de Star Wars-serie, overleed zaterdag op 85-jarige leeftijd aan complicaties van het coronavirus. Dat heeft zijn dochter zondag bekendgemaakt aan The Sun.

Rachel Prowse vertelde dat haar vader de afgelopen twee weken in het ziekenhuis lag. "Het is vreselijk dat het door de COVID-restricties niet mogelijk was om bij hem op bezoek te gaan en afscheid te nemen. Maar toen we zijn spullen gingen ophalen, vertelde de verpleegster wat een coole man het was. Hij had zo'n grootse persoonlijkheid. Hij had het geweldig gevonden om te zien dat hij trending was op Twitter."

Prowse was het meest bekend van zijn rol als Darth Vader in de sciencefictionreeks. De acteur is echter niet zelf te horen in de films. De Amerikaanse acteur James Earl Jones nam het stemwerk van hem over omdat de makers vonden dat Prowse zijn West-Engelse accent niet bij het personage paste.

De acteur was te zien in meer dan zeventig films en series. Zo speelde hij in series als The Saint, Space 1999 en Doctor Who en had hij een rol in Stanley Kubricks film A Clockwork Orange.