Felicity Huffman gaat de hoofdrol spelen in een comedyserie over honkbal voor tv-zender ABC, meldt Deadline maandag. Het is haar eerste rol sinds ze vorig jaar werd veroordeeld voor studiefraude.

De Desperate Housewives-actrice betaalde omgerekend 15.000 euro om de cijfers van haar dochter op het examen omhoog te krijgen. Huffman werd hiervoor veroordeeld tot twee weken celstraf, een taakstraf en een boete.

De 57-jarige Amerikaanse kruipt voor ABC in de huid van Susan Savage, eigenaresse van het honkbalteam Sacramento River Cats.

Zack Gottsagen is de tegenspeler van Huffman in de serie. Welke rol hij precies krijgt en hoe de serie gaat heten, is nog niet bekendgemaakt.

Huffman heeft al eerder voor ABC gewerkt. Naast Desperate Housewives speelde ze ook in de series Sports Night en American Crime, die ook door het televisiebedrijf werden uitgezonden.