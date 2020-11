De dramaserie I.M., over de relatie tussen de beroemde interviewer Ischa Meijer en de eveneens bekende auteur Connie Palmen, is vanaf 28 december op NPO1 te zien.

Dat meldt omroep AVRORTOS in een persbericht. De door Michiel van Erp (foto) geregisseerde serie, die gebaseerd is op het gelijknamige boek van Palmen, behelst vier afleveringen.

Palmen wordt gespeeld door actrice en muzikant Wende Snijders. Ischa Meijer wordt vertolkt door acteur Ramsey Nasr. Ook zijn er rollen weggelegd voor Guy Clemens, Hugo Koolschijn, Elise Schaap en Carly Wijs.

In 1991, toen Palmen 34 jaar oud was, gaf ze een interview aan Meijer (destijds 48). Palmen had net haar succesvolle debuutroman De Wetten geschreven. Het interview markeert het begin van hun relatie, die zou eindigen met de dood van Meijer in 1995.