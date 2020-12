Het derde en laatste seizoen van Meisje van Plezier gaat zondag 6 december in zijn geheel in première op Videoland. Angela Schijf, die in de dramaserie een escortdame speelt, vertelt in gesprek met NU.nl dat de serie vrouwen ertoe heeft bewogen om toe te treden tot de escortwereld.

"Ik bel af en toe met een dame die een bureau heeft, en die zei dat er meisjes zijn van wie de ogen geopend zijn door de serie", vertelt Schijf. "Dat effect bestaat dus ook."

De actrice kreeg de afgelopen jaren ook veel reacties van 'echte' escorts. "We hebben complimenten gekregen dat ze zich in de serie herkennen en dat ze het fijn vinden dat het uit de taboesfeer komt", legt Schijf uit. Ze wil hierbij benadrukken dat de serie slechts een van de vele kanten uit de escortwereld laat zien.

"We willen het beroep zeker niet verheerlijken. We zijn ons ervan bewust dat er ook veel schimmige gedeeltes bestaan in de seksindustrie. De vrouwen die ik heb gesproken en waar ik mijn personage op heb gebaseerd, zijn hoogopgeleid, houden van seks en willen mannen pleasen, maar ook de touwtjes in handen houden. Daarbij moeten ze ook met een groot geheim leven."

De actrice vervolgt: "Een van de vrouwen die ik sprak liep enorm leeg over alles, want ik was gewoon de enige aan wie ze het kon vertellen. Dat is ontzettend eenzaam, in de serie gebeurt het ook met Nadine. Er is altijd een stuk van haarzelf in het duister gehuld."

'Geweldig hoofdstuk van mijn leven'

In de derde reeks van de Videoland-serie worstelt Nadine met de vraag of ze haar geheime beroep met de buitenwereld moet delen. "Ze moet haar identiteit als escort verenigen met het andere deel van haar leven: haar leven als moeder, dochter, zus, vriendin. Het is zo'n gek schimmig beroep, er hangt altijd een oordeel rond en het liefst zou ze ervoor uit willen komen, laten zien wie ze is. In het nieuwe seizoen krijgt ze ook een nieuwe liefde en het is de vraag of die liefde groot genoeg is om haar werk te kunnen blijven doen."

Het personage Nadine moet door de situatie waar ze in zit veel liegen. "Ik kan dat zelf niet, je hebt me meteen door", lacht Schijf. "Maar ik merk wel dat ik het heftig vind als mensen haar bestempelen als leugenaar. Dan wil ik echt voor haar vechten. Je moet altijd het goede in je personage zien, anders creëer je een soort aversie tegen jezelf."

“Ik ben door deze rol ook leuker ondergoed gaan kopen. Omdat ik mooie setjes draag in de serie, besteed ik er ook privé meer geld en aandacht aan.”

Nadine staat dus redelijk ver van de actrice af, maar ze vindt het niet moeilijk om in de huid van haar personage te kruipen. "Dat komt omdat ik haar al een aantal jaren speel. En kleding helpt enorm om in de rol te kruipen. Nadine ziet er altijd op en top verzorgd uit: lippenstift, nagels, een mooi jurkje. Grappig genoeg werkt het ook de andere kant op. Ik ben door deze rol ook leuker ondergoed gaan kopen. Ik gaf er nooit zo om, maar omdat ik mooie setjes draag in de serie, besteed ik er ook privé meer geld en aandacht aan."

Ook danst Schijf vaak voor een scène. "Muziek geeft me een soort bevrijdend gevoel, dansen helpt om in je lichaam te komen en de sensualiteit op te wekken."

Na ruim dertig afleveringen vindt de actrice het enorm jammer dat ze afscheid van Nadine moet nemen. "De serie ligt me na aan het hart", zegt Schijf. "In dit seizoen heb ik voor het eerst het gevoel dat alles bij elkaar komt, zo dicht zit je op de huid van de personages. Over de toekomst van de serie beslis ik niet, maar zelf heb ik het boek inmiddels dichtgedaan. Dat neemt niet weg dat dit een geweldig hoofdstuk in mijn leven was."